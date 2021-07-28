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28 июля 2021, 15:09 346

Ляшко назвал условие, при котором учебным заведениям разрешат работать во время локдауна

28 июля 2021, 15:09 346
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Фото: из открытых источников
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В случае попадания региона в "желтую", "оранжевую", или "красную" зоны эпидемической опасности, учебным заведениям разрешается работать, если 80% работников привиты от коронавирусной болезни

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседание правительства.

В случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности, то есть попадания или в "желтую", "оранжевую", или "красную" для того, чтобы заведение продолжило работу, ему необходимо иметь как минимум 80% полностью вакцинированных работников этого учреждения", - отметил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что в связи с массовым распространением в мире штамма коронавирусной инфекции "Дельта" Украина ужесточает правила въезда на территорию государства.

коронавирус образование дети обучение Виктор Ляшко

 
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