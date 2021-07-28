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28 липня 2021, 13:59 7

Шмигаль підтвердив, що ціни на електроенергію для населення з 1 серпня не збільшаться

28 липня 2021, 13:59 7
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Фото з відкритих джерел
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що з 1 серпня вартість електроенергії для населення не збільшиться

Як передає Regionews, про це очільник уряду заявив під час засідання Кабміни.

"Ціни залишаються без змін", - запевнив Шмигаль.

Відповідний проєкт постанови було затверджено на сьогоднішньому рішенні уряду

Нагадаємо, що Рада національнох безпеки та оборони розгляне питання тарифів на електроенергію для населення. Раніше розглядалися різні варіанти корегування цін, однак остаточного рішення не прийнято

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