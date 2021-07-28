Шмигаль підтвердив, що ціни на електроенергію для населення з 1 серпня не збільшаться
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що з 1 серпня вартість електроенергії для населення не збільшиться
Як передає Regionews, про це очільник уряду заявив під час засідання Кабміни.
"Ціни залишаються без змін", - запевнив Шмигаль.
Відповідний проєкт постанови було затверджено на сьогоднішньому рішенні уряду
Нагадаємо, що Рада національнох безпеки та оборони розгляне питання тарифів на електроенергію для населення. Раніше розглядалися різні варіанти корегування цін, однак остаточного рішення не прийнято
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася