Шмигаль подтвердил, что цены на электроэнергию для населения с 1 августа не увеличатся
Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что с 1 августа стоимость электроэнергии для населения не увеличится
Как передает Regionews об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.
"Цены остаются без изменений", - заверил Шмигаль.
Соответствующий проект постановления был утвержден на сегодняшнем решении правительства
Напомним, что Совет национальнох безопасности и обороны рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения. Ранее рассматривались различные варианты корректировки цен, однако окончательного решения не принято
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась