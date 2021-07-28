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28 июля 2021, 13:59 7

Шмигаль подтвердил, что цены на электроэнергию для населения с 1 августа не увеличатся

28 июля 2021, 13:59 7
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Фото из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что с 1 августа стоимость электроэнергии для населения не увеличится

Как передает Regionews об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.

"Цены остаются без изменений", - заверил Шмигаль.

Соответствующий проект постановления был утвержден на сегодняшнем решении правительства

Напомним, что Совет национальнох безопасности и обороны рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения. Ранее рассматривались различные варианты корректировки цен, однако окончательного решения не принято

Кабмин Постановление электричество

 
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