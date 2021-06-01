В Україні розробляють чотири ковід-вакцини, - очільник комісії при РНБО

Фото з відкритих джерел

Українські вчені розробляють чотири вакцини від COVID-19, але очікувати української вакцини можна не раніше, ніж через рік

Про це розповів голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Сергій Комісаренко розповів, коли українці зможуть робити щеплення власною вакциною і які є розробки.

Українська вакцина буде зроблена не раніше, ніж через рік, а, можливо, що і далі. Якщо детальніше, то ми зараз працюємо над чотирма вакцинами. Дві вакцини робляться в Національній академії наук України – це так звані субодиничні вакцини, які спрямовані проти S-протеїну, шипоподібного протеїну. Одна вакцина вже зроблена, доклінічні випробування були проведені – так званий україно-американський консорціум, де від України бере участь відома діагностична компанія "Діапроф-Мед", — розповів він.

Найцікавіший варіант, за словами експерта, є аналогом найпопулярніших західних вакцин.

А також найбільш перспективний – початок нового проєкту – "Індар" разом з НАНУ зі створення вакцини, яка є аналогом Pfizer чи Moderna на основі матричної РНК. Я думаю, що це найцікавіший проєкт і, можливо, найперспективніший. Треба мати різні варіанти вакцин, щоб зрозуміти, яка з них найкраща. Але хочу одразу зауважити, що зрештою наша країна поки нічого не робить для підтримки створення власної вакцини. Якщо ми порівняємо зусилля в інших країнах, можна сказати, що приблизно 1 до 1000, 1 до 1 млн, — сказав він.

Як повідомлялося, Україна отримає 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca, виготовленої в Італії. Міністерство охорони здоров’я зареєструвало COVID-вакцину AstraZeneca Італійського виробництва.