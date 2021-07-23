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В Україні за добу виявили ще 763 нових випадки COVID-19
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23 липня 2021, 09:12 47

В Україні за добу виявили ще 763 нових випадки COVID-19

23 липня 2021, 09:12 47
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 22 липня COVID-19 діагностували у 763 осіб, 446 хворих госпіталізували, зафіксовано 21 летальний випадок, 639 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 22 липня - 57 дітей і 15 медпрацівників.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-18 411 осіб, методом ІФА – 7 630 осіб, експрес-тестами – 14 016 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували в Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39) та Херсонській (37) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 247 419 осіб, одужали - 2 183 642 особи, летальних випадків - 52 811.

Нагадаємо, раніше у Києві виявили шість випадків агресивного COVID-штаму "Дельта".

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