В Украине за сутки обнаружили еще 763 новых случая COVID-19

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В Украине за 22 июля COVID-19 диагностировали у 763 человек, 446 больных госпитализировали, зафиксировано 21 летальный случай, 639 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 22 июля - 57 детей и 15 медработников.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР – 18 411 человек, методом ИФА – 7 630 человек, экспресс-тестами – 14 016 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 247 419 человек, выздоровели - 2 183 642 человека, летальных исходов - 52 811.

Напомним, ранее в Киеве выявили шесть случаев агрессивного COVID-штамма "Дельта".