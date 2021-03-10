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10 березня 2021, 12:58 5

Офіційно опублікували закон про електронні трудові книжки: головні положення

10 березня 2021, 12:58 5
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Закон був ухвалений 5 лютого 265 голосами народних депутатів
Закон був ухвалений 5 лютого 265 голосами народних депутатів
Фото з відкритих джерел
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Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» офіційно опубліковано.

Закон опублікований у парламентській газеті "Голос України", повідомляє RegioNews.

Закон було ухвалено 5 лютого 265 голосами народних депутатів. Документ встановлює п'ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника. Протягом цього періоду застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівника з Державного реєстру.

Документ визначає, що внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду у вигляді сканованих або оцифрованих копій, передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо), здійснюється працівником і роботодавцем із обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис, при цьому також передбачено обов’язок роботодавця вносити на вимогу працівника до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.

Як повідомлялося, 5 лютого в Україні запровадили електронні трудові книжки. Для включення відомостей з паперових документів до Держреєстру встановлено 5-річний перехідний період.

4 березня Зеленський підписав закон про скасування паперових трудових книжок.

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