Коронавірус виявили ще у 600 українців
Станом на ранок 8 липня в Україні зафіксовано 617 нових випадків захворювання COVID-19
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, пише RegioNews.
Серед нових хворих, зокрема, 269 дітей та 108 медиків.
За минулу добу в лікарні госпіталізували 404 людини. Від хвороби померли 23 хворих, одужали 872 людини.
Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181) та Київській області (50), а також у Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 239 591 людини, одужали 2 175 225 осіб, померли 52 560 осіб.
Нагадавши, у МОЗ розповіли, які країни визнають українські паспорти вакцинації.
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