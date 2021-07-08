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08 липня 2021, 08:49 30

Коронавірус виявили ще у 600 українців

08 липня 2021, 08:49 30
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 8 липня в Україні зафіксовано 617 нових випадків захворювання COVID-19

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, пише RegioNews.

Серед нових хворих, зокрема, 269 дітей та 108 медиків.

За минулу добу в лікарні госпіталізували 404 людини. Від хвороби померли 23 хворих, одужали 872 людини.

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181) та Київській області (50), а також у Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 239 591 людини, одужали 2 175 225 осіб, померли 52 560 осіб.

Нагадавши, у МОЗ розповіли, які країни визнають українські паспорти вакцинації.

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