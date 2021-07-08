Коронавирус обнаружили еще у 600 украинцев

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По состоянию на утро 8 июля в Украине зафиксировано 617 новых случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет RegioNews.

Среди новых больных, в частности, 269 детей и 108 медиков.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 404 человека. От болезни умерли 23 больных, выздоровели 872 человека.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181) и Киевской области (50), а также в Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 239 591 человека, выздоровели 2 175 225 человек, умерли 52 560 человек.

Напомним, в Минздраве рассказали, какие страны признают украинские паспорта вакцинации.