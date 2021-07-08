Коронавирус обнаружили еще у 600 украинцев
По состоянию на утро 8 июля в Украине зафиксировано 617 новых случаев заболевания COVID-19
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет RegioNews.
Среди новых больных, в частности, 269 детей и 108 медиков.
За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 404 человека. От болезни умерли 23 больных, выздоровели 872 человека.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181) и Киевской области (50), а также в Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 239 591 человека, выздоровели 2 175 225 человек, умерли 52 560 человек.
Напомним, в Минздраве рассказали, какие страны признают украинские паспорта вакцинации.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой