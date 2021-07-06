Служба Лайм Таксі Київ – ідеальні поїздки в умовах міста

Прес-реліз

Попри наявність в Києві великої кількості громадського транспорту, таксі все одно залишається актуальним засобом пересування. Не кожен хоче відправлятися з одного боку міста в інший на тролейбусі або метро

Відповідно доводиться замовляти машину і Лайм Таксі Київ в цьому випадку як ніколи зручний і багатофункціональний варіант.

Якість роботи даної служби підтверджено численними відгуками. Ознайомитися з ними і замовити послугу найкраще тут https://limetaxi.com.ua/, де також є велика кількість додаткової інформації. Виклик можна здійснювати класичним способом через телефон або використовувати сучасні технології.

Актуальні проблеми таксі

Багато хто знає, що не всі служби таксі – це високий рівень професіоналізм. До недавнього часу доводилося стикатися з такими проблемами:

нерозторопність диспетчера, що призводить до тривалого оформлення замовлення;

несумлінність водіїв, які збільшують вартість поїздки;

неможливість вибрати машину під свої переваги та критерії;

грубість і не професіоналізм водіїв.

Сьогодні з цим покінчено, особливо в службі Лайм Таксі Київ. Клієнти отримують попередній розрахунок вартості, ціна формується відповідно до обраних критеріїв і переваг кожного замовника. Висока якість сервісу підтверджена використанням сучасних автомобілів, які обслужені на 100%.

Переваги Лайм Таксі Київ

Головний плюс – це автоматизована система. Користувачі можуть застосувати Андроїд додаток для замовлення таксі онлайн, що дозволить за лічені секунди замовити машину, заздалегідь дізнатися ціну і тут же оплатити при бажанні за допомогою банківської карти.

Замовлення здійснюється через інтерактивну карту, вибираючи відповідний маячок. Як альтернативу можна вказувати точну адресу. Як тільки дані вказано буде врахований тариф і названа остаточна вартість, яка не буде змінюватися за фактом приїзду на кінцеву точку.

Автомобільний парк

В наявності є велика кількість автомобілів, відповідно онлайн замовлення таксі можливе як легкового транспорту, так і вантажного або мікроавтобусів. У деяких ситуаціях буде використовуватися дитяче автомобільне крісло, адже того вимагає закон.

Своєчасне замовлення таксі в Лайм Таксі Київ стане гарантом комфортної поїздки в будь-який час дня і ночі. Сотні водіїв чекають поїздки і готові відправитися від однієї точки в іншу за запитом чергового клієнта.