12:01  06 липня
На Київщині сім центрів масової вакцинації будуть працювати щодня
15:59  06 липня
На Львівщині поряд з поліцейською дільницею розстріляли людину
18:08  06 липня
Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
06 липня 2021, 17:28 8
Прес-реліз

Служба Лайм Таксі Київ – ідеальні поїздки в умовах міста

06 липня 2021, 17:28 8
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Попри наявність в Києві великої кількості громадського транспорту, таксі все одно залишається актуальним засобом пересування. Не кожен хоче відправлятися з одного боку міста в інший на тролейбусі або метро

Відповідно доводиться замовляти машину і Лайм Таксі Київ в цьому випадку як ніколи зручний і багатофункціональний варіант.

Якість роботи даної служби підтверджено численними відгуками. Ознайомитися з ними і замовити послугу найкраще тут https://limetaxi.com.ua/, де також є велика кількість додаткової інформації. Виклик можна здійснювати класичним способом через телефон або використовувати сучасні технології.

Актуальні проблеми таксі

Багато хто знає, що не всі служби таксі – це високий рівень професіоналізм. До недавнього часу доводилося стикатися з такими проблемами:

  • нерозторопність диспетчера, що призводить до тривалого оформлення замовлення;
  • несумлінність водіїв, які збільшують вартість поїздки;
  • неможливість вибрати машину під свої переваги та критерії;
  • грубість і не професіоналізм водіїв.

Сьогодні з цим покінчено, особливо в службі Лайм Таксі Київ. Клієнти отримують попередній розрахунок вартості, ціна формується відповідно до обраних критеріїв і переваг кожного замовника. Висока якість сервісу підтверджена використанням сучасних автомобілів, які обслужені на 100%.

Переваги Лайм Таксі Київ

Головний плюс – це автоматизована система. Користувачі можуть застосувати Андроїд додаток для замовлення таксі онлайн, що дозволить за лічені секунди замовити машину, заздалегідь дізнатися ціну і тут же оплатити при бажанні за допомогою банківської карти.

Замовлення здійснюється через інтерактивну карту, вибираючи відповідний маячок. Як альтернативу можна вказувати точну адресу. Як тільки дані вказано буде врахований тариф і названа остаточна вартість, яка не буде змінюватися за фактом приїзду на кінцеву точку.

Автомобільний парк

В наявності є велика кількість автомобілів, відповідно онлайн замовлення таксі можливе як легкового транспорту, так і вантажного або мікроавтобусів. У деяких ситуаціях буде використовуватися дитяче автомобільне крісло, адже того вимагає закон.

Своєчасне замовлення таксі в Лайм Таксі Київ стане гарантом комфортної поїздки в будь-який час дня і ночі. Сотні водіїв чекають поїздки і готові відправитися від однієї точки в іншу за запитом чергового клієнта.

Україна Київ авто таксі Столиця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram