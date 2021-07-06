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06 июля 2021, 17:28 8
Пресс-релиз

Служба Лайм Такси Киев – идеальные поездки в условиях города

06 июля 2021, 17:28 8
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Несмотря на наличие в Киеве большого количества общественного транспорта, такси все равно остается актуальным средством передвижения. Не каждый хочет отправляться из одной стороны города в другую на троллейбусе или метро

Соответственно приходится заказывать машину и Лайм Такси Киев в этом случае как никогда удобный и многофункциональный вариант.

Качество работы данной службы подтверждено многочисленными отзывами. Ознакомиться с ними и заказать услугу лучше всего тут https://limetaxi.com.ua/, где также есть большое количество дополнительной информации. Вызов можно осуществлять классическим способом по телефону или использовать современные способы.

Актуальные проблемы такси

Многие знают, что не все службы такси – это высокий уровень профессионализм. До недавнего времени приходилось сталкиваться со следующими проблемами:

  • нерасторопность диспетчера, что приводит к длительному оформлению заказа;
  • недобросовестность водителей, увеличивающие стоимость поездки;
  • невозможность выбрать машину под свои предпочтения и критерии;
  • грубость и не профессионализм водителей.

Сегодня с этим покончено, особенно в службе Лайм Такси Киев. Клиенты получают предварительный расчет стоимости, цена формируется в соответствии с выбранными критериями и предпочтениями каждого заказчика. Высокое качество сервиса подтверждено использованием современных автомобилей, которые обслужены на 100%.

Преимущества Лайм Такси Киев

Главный плюс – это автоматизированная система. Пользователи могут применить Андроид приложение для заказа такси онлайн, что позволит за считанные секунды заказать машину, заранее узнать цену и тут же оплатить при желании с помощью банковской карты.

Заказ осуществляется через интерактивную карту, выбирая соответствующий маячок. В качестве альтернативы можно указывать точный адрес. Как только данные указаны будет учтен тариф и названа окончательная стоимость, которая не будет меняться по факту приезда на конечную точку.

Автомобильный парк

В наличии есть большое количество автомобилей, соответственно онлайн заказ такси возможен как легкового транспорта, так и грузового или микроавтобусов. В некоторых ситуациях будет использоваться детское автомобильное кресло, ведь того требует закон.

Своевременный заказ такси в Лайм Такси Киев станет гарантом комфортной поездки в любое время дня и ночи. Сотни водителей ждут поездки и готовы отправиться от одной точки в другую по запросу очередного клиента.

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