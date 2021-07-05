COVID в Украине: за сутки выявили 244 новых случаев

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В Украине за 4 июля COVID-19 диагностировали у 244 человек, зафиксировано 14 летальных случаев, 333 человека госпитализировали, 419 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 4 июля - 5 детей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 9 889 человек, методом ИФА - 1 712 человек, экспресс-тестами - 5 750 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 237 823 человека, выздоровели 2 171 601 человек, летальных случаев - 52 484.

Напомним, что в Украине за 3 июля коронавирус обнаружили у почти 400 больных.