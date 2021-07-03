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03 липня 2021, 10:29 2

COVID в Україні: за добу зафіксовано 700 нових випадків зараження

03 липня 2021, 10:29 2
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В Україні за 2 липня COVID-19 діагностували у 705 осіб, зафіксовано 36 летальних випадків, 420 осіб госпіталізували, 1 072 пацієнти одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 2 липня - 27 дітей та 22 медпрацівники.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-19 945 осіб, методом ІФА - 7 962 особи, експрес-тестами - 15 097 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у м.Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 237 202 людини, з них 2 170 656 одужали, летальних випадків - 52 460.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Кузін повідомив, що змішувати вакцини від коронавірусу не забороняється. В Україні планують розглянути це питання.

коронавірус ушпиталення МОЗ медики пандемія

 
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