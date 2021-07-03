COVID в Украине: за сутки зафиксировано 700 новых случаев заражения

В Украине за 2 июля COVID-19 диагностировали у 705 человек, зафиксировано 36 летальных случаев, 420 человек госпитализировали, 1 072 пациента выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 2 июля - 27 детей и 22 медработника.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 19 945 человек, методом ИФА - 7 962 человека, экспресс-тестами - 15 097 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в г. Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 237 202 человека, из них 2 170 656 выздоровели, летальных случаев - 52 460.

Напомним, ранее главный санитарный врач Кузин сообщил, что смешивать вакцины от коронавируса не запрещается. В Украине планируют рассмотреть этот вопрос.