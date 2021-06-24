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В Украине за сутки обнаружили почти тысячу новых больных COVID-19
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24 июня 2021, 08:52 40

В Украине за сутки обнаружили почти тысячу новых больных COVID-19

24 июня 2021, 08:52 40
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 23 июня выявили 937 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых случаев болезни зафиксировали в Киев и Днепропетровской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 223 новых случая, "лидерами" по заболеваемости также являются Днепропетровская (59), Харьковская (57), Донецкая (51) и Киевская (51) области.

Всего за сутки госпитализировали 559 человек, умерли - 58, выздоровел - 2 471 человек. Среди заболевших за сутки - 33 ребенка и 24 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 22 496 человек, методом ИФА – 11 418 человек, экспресс-тестами - 20 429 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 231 914 человек, из них 2 157 732 выздоровели, летальных исходов - 52 181.

Напомним, в Украине за 22 июня обнаружили 835 новых больных на коронавирус.

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