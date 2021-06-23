Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 800 нових випадків

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В Україні за 22 червня виявили 835 нових хворих на коронавірус. Найбільшу кількість нових випадків хвороби зафіксували у столиці та Львівській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 241 новий випадок, "лідерами" по захворюваності є Львівська (52), Донецька (51), Черкаська (41) і Рівненська (38) області.

Всього за добу госпіталізували 419 осіб, померли - 70, одужали - 2 292 людини. Серед захворілих за добу - 33 дитини та 25 медпрацівника.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 26 280 осіб, методом ІФА - 8 135 осіб, експрес-тестами - 13 782 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 230 977 осіб, з них 2 155 261 одужали, летальних випадків - 52 123.

Нагадаємо, в Україні за 21 червня виявили 296 нових хворих на коронавірус.