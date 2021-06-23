Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 800 новых случаев

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В Украине за 22 июня обнаружили 835 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых случаев болезни зафиксировали в столице и Львовской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 241 новый случай, "лидерами" по заболеваемости являются Львовская (52), Донецкая (51), Черкасская (41) и Ровенская (38) области.

Всего за сутки госпитализировали 419 человек, умерли - 70, выздоровели - 2 292 человека. Среди заболевших за сутки - 33 ребенка и 25 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 26 280 человек, методом ИФА - 8 135 человек, экспресс-тестами - 13 782 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 2 230 977 человек, из них 2 155 261 выздоровели, летальных исходов - 52 123.

Напомним, в Украине за 21 июня обнаружили 296 новых больных на коронавирус.