В Украине за сутки обнаружили 1188 новых больных COVID-19

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В Украине за 16 июня выявили 1188 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в столице и Харьковской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 251 новый случай, "лидерами" по заболеваемости являются Харьковская (96), Днепропетровская (78), Киевская (60) и Запорожская (58) области.

Всего за сутки госпитализировали 601 человека, умерли - 55, выздоровели - 4682 человека. Среди заболевших за сутки - 62 ребенка и 6 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 2 227 225 человек, из них 2 145 660 выздоровели, летальных исходов - 51 902.

Напомним, в Украине за 13 июня выявили 420 новых заболевших на коронавирус.