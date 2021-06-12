В Україні зафіксували майже 1300 нових випадків COVID-інфекції

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Протягом попередньої доби, в Україні виявили 1274 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 215 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська область (104 випадки), Київська область (102 випадки), Львівська (84) і Донецька (84) області.

Всього за добу госпіталізували 709 осіб, померли - 69, одужали - 4 905 людей.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 26 999 осіб, методом ІФА - 10 910 осіб, експрес-тестами - 16 912 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 222 701 людина, з них 2 125 685 одужали, летальних випадків - 51 646.

Нагадаємо, в Україні за 9 червня COVID-19 виявили у 1 785 осіб, зафіксовано 97 летальних випадків.