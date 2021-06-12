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12 июня 2021, 10:24 165

В Украине зафиксировали почти 1300 новых случаев COVID-инфекции

12 июня 2021, 10:24 165
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Фото: из открытых источников
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В течении предыдущих суток, в Украине выявили 1274 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 215 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Харьковская область (104 случая), Киевская область (102 случая), Львовская (84) и Донецкая (84) области.

Всего за сутки госпитализировали 709 человек, умерли - 69, выздоровели - 4 905 людей.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 26 999 человек, методом ИФА - 10 910 человек, экспресс-тестами - 16 912 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 222 701 человек, из них 2 125 685 выздоровели, летальных случаев - 51 646.

Напомним, в Украине за 9 июня COVID-19 обнаружили у 1 785 человек, зафиксировано 97 летальных случаев.

коронавирус вирус госпитализация Минздрав пандемия

 
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