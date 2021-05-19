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19 травня 2021, 18:23 1

Новий законопроєкт про місцеві референдуми оцінить Венеціанська комісія

19 травня 2021, 18:23 1
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Фото з відкритих джерел
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Новий законопроєкт про місцеві референдуми буде відправлено до Європейської комісії за демократію через право (Венеціанську комісію) для оцінки.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук на пресконференції, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ми опрацювали понад 100 письмових коментарів і пропозицій, які надійшли до зазначеного законопроекту, але ми розуміємо, що вдосконаленню немає меж, тому найближчим часом ми також плануємо (попри те, що ми вже маємо позитивні відгуки від багатьох міжнародних організацій, від багатьох національних експертів) направити цей законопроект до Європейської комісії за демократію через право, так званої Венеціанської комісії, для отримання відповідного висновку щодо цього законопроекту, - сказав Стефанчук.

Перший заступник голови Верховної Ради зазначив, що в процесі роботи над цим законопроєктом взято до уваги концепції проєктів про місцеві референдуми, які вже були зареєстровані у Верховній Раді, відповідні правові позиції Конституційного Суду України, положення Європейської хартії місцевого самоврядування, а також міжнародні стандарти, рекомендації міжнародних інституцій.

Крім того, Стефанчук зазначив, що організовано публічне обговорення законопроєкту шляхом розміщення на офіційному сайті Верховної Ради з подальшим його доопрацюванням.

Законопроєкт передбачає такі види місцевого референдуму, як затвердження статусу територіальної громади і змін до неї, затвердження програми розвитку територіальної громади, дострокове припинення повноважень міської, селищної, сільської ради, сільського, селищного, міського голови, втрата чинності нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, як і будь-які інші питання місцевого значення, які віднесені Конституцією і законами до відання територіальної громади.

Чому це важливо? Тому що ми маємо після того, як ми створили правовий механізм для всеукраїнського референдуму, наповнити прямою демократією наші територіальні громади, щоб люди розуміли, що від їхнього рішення насправді щось залежить, що вони можуть впливати на місцеву раду, на місцевого голову", - пояснив Стефанчук.

Як повідомлялося, сьогодні в Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум. Законопроєкт під номером №5512 "Про місцевий референдум" зареєстрували в парламенті перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук разом з групою народних депутатів.

референдум Верховна Рада законопроєкт Руслан Стефанчук Венеціанська комісія

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