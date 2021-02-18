В Раде поддержали законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время

При подготовке законопроекта ко второму чтению некоторые территориальные общины могут предусмотреть возможность вводить региональное рабочее время

При подготовке законопроекта ко второму чтению некоторые территориальные общины могут предусмотреть возможность вводить региональное рабочее время

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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует принять за основу законопроект об исчислении времени.

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook, пишет RegioNews.

Стефанчук рассказал, что направил письма в НАН и медицинские университеты.

"Абсолютно все без исключения выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов, поскольку это негативно влияет на здоровье человека", - подчеркнул политик.

По его словам, экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

В то же время Стефанчук отметил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению некоторые территориальные общины могут предусмотреть возможность вводить региональное рабочее время.

"Также хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время. Наша задача - установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения", - подчеркнул Стефанчук.

Ранее уже сообщалось, что в Раде опять хотят отменить перевод часов.