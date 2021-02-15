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15 лютого 2021, 14:53 4

Зеленський вніс до парламенту низку законопроєктів про роботу ОАСК й інспекторів Вищої ради правосуддя

15 лютого 2021, 14:53 4
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Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів про дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає RegioNews.

Згідно з статусом документів, президент визначив їх як "невідкладні". Останній етап їх проходження — передані на розгляд керівництву.

Так, проєкт закону №5067 пропонує внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції;

№5068 — передбачає зміни до деяких законів про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП;

№5069 — зміни до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Таким чином, дані зміни пропонують встановити відповідальність за невиконання законних вимог такого інспектора.

Зазначимо, зараз тексти законопроєктів відсутні на сайті парламенту.

Раніше стало відомо, що Зеленський хоче обмежити повноваження ОАСК.

Україна Офіс президента Верховна Рада президент парламент

 
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