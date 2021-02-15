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15 февраля 2021, 14:53 4

Зеленский внес в Раду ряд законопроектов о работе ОАСК и инспекторов Высшего совета правосудия

15 февраля 2021, 14:53 4
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Президент определил их как "неотложные"
Президент определил их как "неотложные"
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов о дисциплинарных инспекторах Высшего совета правосудия.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает RegioNews.

Согласно статусу документов, президент определил их как "неотложные". Последний этап их прохождения — переданы на рассмотрение руководству.

Так, проект закона №5067 предлагает внести изменения в Кодекс административного судопроизводства по поводу подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции;

№5068 — предусматривает изменения в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП;

№5069 — изменения в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Таким образом, данные изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.

Отметим, в настоящее время тексты законопроектов отсутствуют на сайте парламента.

Ранее стало известно, что Зеленский хочет ограничить полномочия ОАСК.

Украина Офис президента Верховная Рада президент парламент

 
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