Зеленский внес в Раду ряд законопроектов о работе ОАСК и инспекторов Высшего совета правосудия

Президент определил их как "неотложные"

Президент определил их как "неотложные"

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов о дисциплинарных инспекторах Высшего совета правосудия.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает RegioNews.

Согласно статусу документов, президент определил их как "неотложные". Последний этап их прохождения — переданы на рассмотрение руководству.

Так, проект закона №5067 предлагает внести изменения в Кодекс административного судопроизводства по поводу подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции;

№5068 — предусматривает изменения в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП;

№5069 — изменения в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Таким образом, данные изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.

Отметим, в настоящее время тексты законопроектов отсутствуют на сайте парламента.

Ранее стало известно, что Зеленский хочет ограничить полномочия ОАСК.