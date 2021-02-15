Зеленский внес в Раду ряд законопроектов о работе ОАСК и инспекторов Высшего совета правосудия
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов о дисциплинарных инспекторах Высшего совета правосудия.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает RegioNews.
Согласно статусу документов, президент определил их как "неотложные". Последний этап их прохождения — переданы на рассмотрение руководству.
Так, проект закона №5067 предлагает внести изменения в Кодекс административного судопроизводства по поводу подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции;
№5068 — предусматривает изменения в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП;
№5069 — изменения в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Таким образом, данные изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.
Отметим, в настоящее время тексты законопроектов отсутствуют на сайте парламента.
Ранее стало известно, что Зеленский хочет ограничить полномочия ОАСК.