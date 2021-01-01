В Україні до 6 тисяч гривень зросла мінімальна зарплата
З 1 вересня 2020 року цей показник складав 5000 гривень
З 1 вересня 2020 року цей показник складав 5000 гривень
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року становить 6000 гривень. Це на 20% вище, ніж показник минулого року.
Як пише RegioNews, відповідна норма закладена в законі про державний бюджет на 2021 рік.
Таким чином, мінімальна зарплата зросте на 1 тисячу гривень. З 1 вересня 2020 року цей показник складав 5000 гривень.
Згідно з законом, наступне підвищення мінімальної зарплати (до 6500 гривень) заплановано на 1 грудня 2021 року.
Зазначимо, що підвищення мінімальної зарплати спричинить зростання Єдиного соціального внеску, який становить 22%. Зокрема, фізособи-підприємці з 1 січня будуть платити 1320 гривень замість 1100 гривень.
Нагадаємо, 27 листопада підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень відклали на пів року.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку