В Україні до 6 тисяч гривень зросла мінімальна зарплата

З 1 вересня 2020 року цей показник складав 5000 гривень

З 1 вересня 2020 року цей показник складав 5000 гривень

Рixabay

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року становить 6000 гривень. Це на 20% вище, ніж показник минулого року.

Як пише RegioNews, відповідна норма закладена в законі про державний бюджет на 2021 рік.

Таким чином, мінімальна зарплата зросте на 1 тисячу гривень. З 1 вересня 2020 року цей показник складав 5000 гривень.

Згідно з законом, наступне підвищення мінімальної зарплати (до 6500 гривень) заплановано на 1 грудня 2021 року.

Зазначимо, що підвищення мінімальної зарплати спричинить зростання Єдиного соціального внеску, який становить 22%. Зокрема, фізособи-підприємці з 1 січня будуть платити 1320 гривень замість 1100 гривень.

Нагадаємо, 27 листопада підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень відклали на пів року.