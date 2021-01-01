В Украине до 6 тысяч гривен выросла минимальная зарплата

С 1 сентября 2020 года этот показатель составлял 5000 гривен

С 1 сентября 2020 года этот показатель составлял 5000 гривен

Рixabay

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года составляет 6000 гривен. Это на 20% выше, чем показатель прошлого года.

Как пишет RegioNews, соответствующая норма заложена в законе о государственном бюджете на 2021 год.

Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 1 тысячу гривен. С 1 сентября 2020 года этот показатель составлял 5000 гривен.

Согласно закону, следующее повышение минимальной зарплаты (до 6500 гривен) запланировано на 1 декабря 2021 года.

Отметим, что повышение минимальной зарплаты вызовет рост Единого социального взноса, который составляет 22%. В частности, физлица-предприниматели с 1 января будут платить 1320 гривен вместо 1100 гривен.

Напомним, 27 ноября повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен отложили на пол года.