У Маріуполі невідомі розтрощили два офіси політичної партії

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом хуліганства

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом хуліганства

Фото: Сайт поліції Донеччини

У Маріуполі невідомі особи за ніч пошкодили два офіси однієї з політичних партій. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом хуліганства.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Донецької області.

Вранці 23 листопада правоохоронці отримали заяву про пошкодження офісів партії у Центральному та Лівобережному районах. Невідомі розбили вікна та облили стіни будівель речовиною, схожою на червону фарбу.

Поліція відкрила провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють правопорушників.

За інформацією місцевого видання 0629, невідомі пошкодили офіси політичної партії ОПЗЖ. Видання також опублікувало фото з пошкодженими приміщеннями.

Нагадаємо, у вересні у Донецькій області напали на партійний офіс ОПЗЖ.