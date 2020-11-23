19:32  23 ноября
Лидер Меджлиса Рефат Чубаров заболел COVID-19
15:32  23 ноября
Вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении - министр
17:42  23 ноября
От начала суток на Донбассе "тишина"
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 17:22 29

В Мариуполе неизвестные разбили два офиса политической партии

23 ноября 2020, 17:22 29
Читайте також українською мовою
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства
Фото: Сайт полиции Донетчины
Читайте також
українською мовою

В Мариуполе неизвестные за ночь повредили два офиса одной из политических партий. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Донецкой области.

Утром 23 ноября правоохранители получили заявление о повреждении офисов партии в Центральном и Левобережном районах. Неизвестные разбили окна и облили стены зданий веществом, похожим на красную краску.

Полиция открыла производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают правонарушителей.

По информации местного издания 0629, неизвестные повредили офисы политической партии ОПЗЖ. Издание также опубликовало фото с поврежденными помещениями.

Напомним, в сентябре в Донецкой области напали на партийный офис ОПЗЖ.

Украина ОПЗЖ Мариуполь вандалы офис
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Одесский облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »