В Мариуполе неизвестные разбили два офиса политической партии

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства

Фото: Сайт полиции Донетчины

В Мариуполе неизвестные за ночь повредили два офиса одной из политических партий. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Донецкой области.

Утром 23 ноября правоохранители получили заявление о повреждении офисов партии в Центральном и Левобережном районах. Неизвестные разбили окна и облили стены зданий веществом, похожим на красную краску.

Полиция открыла производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают правонарушителей.

По информации местного издания 0629, неизвестные повредили офисы политической партии ОПЗЖ. Издание также опубликовало фото с поврежденными помещениями.

Напомним, в сентябре в Донецкой области напали на партийный офис ОПЗЖ.