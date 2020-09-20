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20 вересня 2020, 18:35 6

У Голосіївському районі столиці стався вибух на підприємстві, є постраждалі

20 вересня 2020, 18:35 6
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На місці працюють правоохоронці
На місці працюють правоохоронці
Рixabay
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У Голосіївському районі Києва сьогодні, 20 вересня, стався вибух на підприємстві, внаслідок чого постраждали двоє працівників.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Повідомляється, що вибух стався близько 16-ї години на підприємстві по вулиці Пирогівський шлях. Попередньо, вибух стався під час зварювальних робіт. Постраждалим зараз надають медичну допомогу.

На місці працюють правоохоронці, які проводять слідчі дії та встановлюють всі обставини події.

"Подія належним чином зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події", - додали у поліції.

Нагадаємо, 17 вересня у центрі Києва стався вибух у кафе, внаслідок чого постраждали двоє осіб.

Київ вибух поліція справа підприємство
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