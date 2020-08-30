10:33  30 серпня
В Україні знову понад 2 тисячі хворих на коронавірус, ще 35 людей померли
15:30  30 серпня
Стало відомо, у яких регіонах буде дистанційне навчання у школах
10:02  30 серпня
Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2020, 18:50 5

ЗСУ на Донбасі подавили безпілотник окупантів, загалом зберігається "тиша", - ООС

30 серпня 2020, 18:50 5
Читайте также на русском языке
Поранень на фронті немає
Поранень на фронті немає
Facebook
Читайте также
на русском языке

Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню, у районі проведення операції, не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що у районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

"Водночас на Приазов’ї, зафіксовано факт порушення домовленостей досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, в районі Широкиного задокументовано проліт БПЛА противника типу "квардокоптер". Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - повідомили у штабі.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат.

Донбас ООС війна бойовики обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Битва за Чернівці: стартовий приквел з багатьма невідомими
Місцеві вибори в Дніпрі і області: старі обличчя під новими прапорами
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »