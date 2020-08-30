ЗСУ на Донбасі подавили безпілотник окупантів, загалом зберігається "тиша", - ООС

Поранень на фронті немає

Поранень на фронті немає

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Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню, у районі проведення операції, не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що у районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

"Водночас на Приазов’ї, зафіксовано факт порушення домовленостей досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, в районі Широкиного задокументовано проліт БПЛА противника типу "квардокоптер". Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - повідомили у штабі.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат.