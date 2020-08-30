ВСУ на Донбассе подавили беспилотник оккупантов, в целом сохраняется "тишина", - ООС

Ранений на фронте нет

Ранений на фронте нет

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От начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, в районе проведения операции, не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами.

"В то же время на Приазовье, зафиксирован факт нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в районе Широкиного зафиксировано пролет БПЛА противника типа "квардокоптер". Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - сообщили в штабе.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь.