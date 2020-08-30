10:33  30 августа
В Украине снова более 2 тысяч больных коронавирусом, еще 35 человек умерли
15:30  30 августа
Стало известно, в каких регионах будет дистанционное обучение в школах
10:02  30 августа
Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
30 августа 2020, 18:50 3

ВСУ на Донбассе подавили беспилотник оккупантов, в целом сохраняется "тишина", - ООС

30 августа 2020, 18:50 3
Читайте також українською мовою
Ранений на фронте нет
Ранений на фронте нет
Facebook
Читайте також
українською мовою

От начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, в районе проведения операции, не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами.

"В то же время на Приазовье, зафиксирован факт нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в районе Широкиного зафиксировано пролет БПЛА противника типа "квардокоптер". Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - сообщили в штабе.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь.

Донбасс ООС война боевики обстрелы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Местные выборы в Днепре и области: старые лица под новыми флагами
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »