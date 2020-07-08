МОЗ розглядає кілька варіантів роботи шкіл з 1 вересня

Діти підуть в школу, але як - це питання

Діти підуть в школу, але як - це питання

pixabay.com

Міністерство охорони здоров'я у співпраці з Міністерством освіти розглядає формат роботи шкіл з 1 вересня в умовах пандемії коронавірусу. На даний момент є кілька варіантів.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews. Так, розглядається можливість обмеження одночасного перебування дітей у класах та навчання по змінах. Спрогнозувати епідситуацію на вересень майже неможливо. Готуємося і до найгірших сценаріїв, до дистанційної освіти, до проміжних варіантів і до повного повернення дітей до школи", - пояснив він. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді припускають перехід шкіл і вузів на дистанційне навчання з вересня.

.