Минздрав рассматривает несколько вариантов работы школ с 1 сентября
Дети пойдут в школу, но как - это вопрос
Дети пойдут в школу, но как - это вопрос
Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Министерством образования рассматривает формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. На данный момент есть несколько рабочих вариантов.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.
Так, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам.
Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы", - пояснил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве допускают переход школ и вузов на дистанционное обучение с сентября.
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