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08 июля 2020, 09:29 8

Минздрав рассматривает несколько вариантов работы школ с 1 сентября

08 июля 2020, 09:29 8
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Дети пойдут в школу, но как - это вопрос
Дети пойдут в школу, но как - это вопрос
pixabay.com
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Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Министерством образования рассматривает формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. На данный момент есть несколько рабочих вариантов.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Так, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам.

Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве допускают переход школ и вузов на дистанционное обучение с сентября.

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