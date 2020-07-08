Минздрав рассматривает несколько вариантов работы школ с 1 сентября

Дети пойдут в школу, но как - это вопрос

Дети пойдут в школу, но как - это вопрос

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Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Министерством образования рассматривает формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. На данный момент есть несколько рабочих вариантов.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews. Так, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам. Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы", - пояснил он. Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве допускают переход школ и вузов на дистанционное обучение с сентября.

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