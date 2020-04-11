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11 квітня 2020, 15:27 17

У найближчі дві ночі в Україні очікуються сильні заморозки

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11 квітня 2020, 15:27 17
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У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про сильні заморозки на території України
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про сильні заморозки на території України

Як повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, найближчими днями очікується погіршення погодних умов на території України, пише RegioNews.

За прогнозом синоптиків, вночі 12 квітня в Україні, 13 квітня на Лівобережжі очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-5°. Ускладнення погодних умов відповідає ІI рівню небезпечності (помаранчевий).

Вночі 14 квітня у східних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий).


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