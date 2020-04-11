В ближайшие две ночи в Украине ожидаются сильные заморозки
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о сильные заморозки на территории Украины
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о сильные заморозки на территории Украины
Как сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий на территории Украины, пишет RegioNews.
По прогнозу синоптиков, ночью 12 апреля в Украине, 13 апреля на Левобережье ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5°. Осложнения погодных условий соответствует II уровню опасности (оранжевый).
Ночью 14 апреля в восточных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5°(И уровень опасности - желтый).
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