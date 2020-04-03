На Николаевщине в период пандемии коронавируса без работы осталось более 30 работников ЦРЛ

В Березанском районе без работы осталось более 30 сотрудников районной больницы, местные депутаты винят во всем руководство ЦРБ, которое не пыталось найти финансирование на зарплаты врачей

Фото: Facebook

В Березанском районе без работы осталось более 30 сотрудников районной больницы, местные депутаты винят во всем руководство ЦРБ, которое не пыталось найти финансирование на зарплаты врачей

О ситуации с увольнениями RegioNews рассказал депутат Березанского районного совета Андрей Гроза.

Ранее сообщалось, что в Березанской ЦРБ недостаточно финансирования, поэтому главный врач Василий Гайдаржи сократил медперсонал. Под увольнение попало 37 медработников, среди которых фтизиатр, стоматологи и медсестры. Все работники уволены с 1 апреля.

Андрей Гроза

Депутат считает, что Гайдаржи нарушил распоряжение Кабмина о запрете увольнять работников во время карантина из-за коронавируса. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 25 марта.

Гроза рассказал, что еще в конце февраля депутаты давали поручение руководству больницы подготовить доклад о том, сколько необходимо денег, чтобы все медицинские работники остались на своих должностях, но ответа не получили.

"На сегодняшний момент главы сельских советов, главы ОТГ готовы выступать с дополнительным финансированием на нашу медицину. Они готовы к тому, что нам необходимо сохранить детское отделение", - заявил депутат.

Оказалось, что о ситуации в районной больнице не знает и глава администрации Березанского района Денис Мезенко. Пребывая на рабочем месте, он не владел информацией о ситуации в районе. По словам депутата Грозы, он не пришел и на рабочее совещание по данному вопросу, которое состоялось 2 марта.

Районные депутаты решили искать дополнительное финансирование на зарплаты и потребовали вернуть на работу уволенный персонал.

"В ближайшее время мы соберем профильную комиссию по социальным вопросам, пригласим представителей бюджетной комиссии. Ми рассмотрим вопросы по штатному расписанию, по уровням окладов. Я внес предложение ограничить премиальные до 20% руководству и всем сотрудникам…Мы намерены вернуть всех сотрудников на рабочие места, потому что по решению Кабмина на сегодняшний день не могут увольнять и сокращать людей на время карантина", - заявил он.

Мы пообщались и с главным врачом районной больницы Василием Гайдаржи, который рассказал, что вся паника сильно преувеличена.

Он рассказал, что в связи с медицинской реформой сокращение штатной численности работников обосновано. Гайдаржи отметил, в Украине перестала существовать советская система, которую еще называли "системой Семашко" (Николай Семашко - врач и государственный деятель, который организовал систему здравоохранения СССР – ред.)

Василий Гайдаржи

Старая система предусматривала финансирование учреждений здравоохранения по количеству койко-мест. Сейчас же перешли на финансирование самой услуги, поэтому изменился и принцип финансирования.

Он рассказал, что было уволено не 37, а 31 сотрудник. Под увольнение попала фтизиатр, на которую они не получили контракт от Национальной службы здоровья. Медику предложили работать на пол ставки, но она не согласилась.

"Новая служба здоровья контракт на фтизиатрию не дала. Но, за счет общих средств мы все же оставили эту должность на пол ставки, но она не согласилась…От нас ушли 31 человек. Из них пять стоматологов, которые становятся ФЛП, две медсестры, которые уже были в возрасте и просто ушли. Остальные не медработники – бухгалтера, секретари. Младшего медперсонала ушло 10 человек – это санитарки. Четыре человека ушло с детского отделения, не получили контракт. Часть медсестер из детского отделения ушли работать на "приемный покой". По медработникам – ноль проблем. Я не знаю почему такой шум", - заявил Гайдаржи.

Кроме того, главный врач считает, что увольняя сотрудников он выполнял требование медреформы, поэтому не нарушил никаких постановлений. Тем не менее он готов рассмотреть вопрос касательно возврата части сотрудников, хотя не видит в этом целесообразности.

Напомним, что в следующем месяце стартует одна из самых сложных частей медицинской реформы - Программа медицинских гарантий.