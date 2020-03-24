З України до Ізраїлю намагалися вивезти медичних масок на мільйон гривень

З України намагалися вивезти за кордон 21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн

Фото: з відкритих джерел

З України намагалися вивезти за кордон 21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн

Про це повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

"За версією слідства, працівники одного з приватних підприємств, зловживаючи повноваженнями, намагались експортувати до Ізраїлю 21 тисячу медичних масок під час дії заборони, визначеної постановою Кабінету Міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за клопотанням, погодженим з прокурором, суд наклав арешт на вказаний вантаж.

Херсонська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України). Досудове розслідування триває.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали "водолаза", який переправляв до Румунії медичні маски.

На кордоні з Польщею вилучили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок. Контрабанду у ПП "Устилуг" оцінили у 356 тисяч гривень.