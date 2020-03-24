З України до Ізраїлю намагалися вивезти медичних масок на мільйон гривень
Про це повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.
"За версією слідства, працівники одного з приватних підприємств, зловживаючи повноваженнями, намагались експортувати до Ізраїлю 21 тисячу медичних масок під час дії заборони, визначеної постановою Кабінету Міністрів України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за клопотанням, погодженим з прокурором, суд наклав арешт на вказаний вантаж.
Херсонська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України). Досудове розслідування триває.
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Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали "водолаза", який переправляв до Румунії медичні маски.
На кордоні з Польщею вилучили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок. Контрабанду у ПП "Устилуг" оцінили у 356 тисяч гривень.
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