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24 березня 2020, 13:18 1

З України до Ізраїлю намагалися вивезти медичних масок на мільйон гривень

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24 березня 2020, 13:18 1
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З України намагалися вивезти за кордон 21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн
Фото: з відкритих джерел
З України намагалися вивезти за кордон 21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн

Про це повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

"За версією слідства, працівники одного з приватних підприємств, зловживаючи повноваженнями, намагались експортувати до Ізраїлю 21 тисячу медичних масок під час дії заборони, визначеної постановою Кабінету Міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за клопотанням, погодженим з прокурором, суд наклав арешт на вказаний вантаж.

Херсонська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України). Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали "водолаза", який переправляв до Румунії медичні маски.

На кордоні з Польщею вилучили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок. Контрабанду у ПП "Устилуг" оцінили у 356 тисяч гривень.


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