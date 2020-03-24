Из Украины в Израиль пытались вывезти медицинских масок на миллион гривен

Из Украины пытались вывезти за границу 21 000 медицинских масок стоимостью более 1 млн грн

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Из Украины пытались вывезти за границу 21 000 медицинских масок стоимостью более 1 млн грн

Об этом сообщили RegioNews в пресс служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По версии следствия, работники одного из частных предприятий, злоупотребляя полномочиями, пытались экспортировать в Израиль 21 000 медицинских масок во время действия запрета, определенной постановлением Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по ходатайству, согласованному с прокурором, суд наложил арест на указанный груз.

Херсонская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, ранее на Закарпатье задержали "водолаза", который переправлял в Румынию медицинские маски.

На границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок. Контрабанду в ПП "Устилуг" оценили в 356 тысяч гривен.