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03 марта 2020, 10:17 20

Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму

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03 марта 2020, 10:17 20
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По инициативе Украины и ее партнеров 6 марта состоится заседание Совета Безопасности по формуле Арриа относительно нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму
По инициативе Украины и ее партнеров 6 марта состоится заседание Совета Безопасности по формуле Арриа относительно нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму

Как передает RegioNews, об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

По его словам, обсуждения начнутся в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Инициаторами выступили Украина и страны-партнеры - Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - говорится в сообщении.

По словам дипломата, ожидается, что участники заседания с украинской стороны обнародуют факты нарушений прав человека на полуострове, ознакомят членов Совбеза с мерами, которые предпринимает руководство Украины для защиты населения на оккупированных территориях, а также с усилиями, направленными на деоккупацию Крыма.


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