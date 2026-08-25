На Чернігівщині податкова нарахувала жінці мільйонний штраф через OnlyFans

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У Чернігівській області суд розглядав справу, пов'язану із заробітком на OnlyFans. Податкова нарахувала жінці величезні штрафи та податки через нібито отримання доходів з цієї платформи

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що в 2023 році жінка нібито отримала від британської компанії Fenix International Ltd, яка пов’язана з платформою OnlyFans, майже 134 тисячі доларів за створення контенту. Податкова служба намагалась дорахувати їй понад 1,2 мільйона гривень податків та штрафів.

Сама жінка заявила, що у 2023 році не перебувала в Україні. З України до Польщі вона виїхала ще у серпні 2021 року.

Суд зауважив, що подткова не довела факт отримання доходу від OnlyFans. В результаті суд скасував штрафи та податки для жінки.

Слід зазначити, що, за даними Державної податкової служби, за 2020-2022 роки українці заробили на платформі OnlyFans заробили понад 111 мільйонів доларів. Уже в 2023 році називали приблизно 131,7 мільйона доларів.