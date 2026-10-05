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05 октября 2026, 15:53

В Тернопольской области мужчина насильно отобрал мобильный телефон: его задержали

05 октября 2026, 15:53
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Фото: полиция Тернопольской области
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В Збаражской общине полицейские задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в совершении грабежа. По данным правоохранителей, мужчина насильно отобрал у женщины мобильный телефон

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

В отделение полиции города Збаража обратилась жительница одного из сел общины. Она сообщила, что стала жертвой ограбления.

Полицейские опросили заявительницу и установили обстоятельства происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность мужчины, которого считают причастным к правонарушению.

Им оказался 33-летний житель одного из сел Збаражского общества. Полицейские задержали его в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса.

Мобильный телефон потерпевшей правоохранители изъяли.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.

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