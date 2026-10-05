В Тернопольской области мужчина насильно отобрал мобильный телефон: его задержали
В Збаражской общине полицейские задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в совершении грабежа. По данным правоохранителей, мужчина насильно отобрал у женщины мобильный телефон
Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .
В отделение полиции города Збаража обратилась жительница одного из сел общины. Она сообщила, что стала жертвой ограбления.
Полицейские опросили заявительницу и установили обстоятельства происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность мужчины, которого считают причастным к правонарушению.
Им оказался 33-летний житель одного из сел Збаражского общества. Полицейские задержали его в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса.
Мобильный телефон потерпевшей правоохранители изъяли.
Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.