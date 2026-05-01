Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 190 із 210 ворожих безпілотників
У ніч на 1 травня РФ атакувала Україну 210 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 140 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 190 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.
Нагадаємо, вночі 1 травня російські війська знову атакували Одесу. Зафіксовано влучання у житлову забудову, виникли пожежі у багатоповерхівках.
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
