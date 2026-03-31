У Тернополі чоловік до смерті забив знайому і знімав це на відео

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Про мертву знайому о 22:15 30 березня на спецлінію "102" повідомив господар однієї із квартир. Він заявив, що повернувся додому, а вона була вже мертвою.

Правоохоронці з'ясували, що потерпіла прийшла до свого вбивці напередодні. О 5 ранку між ними виник конфлікт через ключі від квартири. Чоловік почав бити жінку руками та ногами і все це знімав на мобільний телефон. Після того як потерпіла перестала дихати, пішов з квартири, а коли повернувся, зайшов до сусідки й попросив її викликати поліцію, бо виявив у своїй квартирі тіло знайомої.

Чоловіка затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть 31-річного чоловіка, який до смерті побив пенсіонера. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.