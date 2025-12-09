На Хмельниччині викрили ділків на нелегальному виробництві тютюну

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Не маючи необхідних дозволів, ділки вирощували тютюн на орендованих полях Хмельницької та Одеської областей, а потім перевозили на спеціально облаштовані склади, в одному із яких діяв підпільний цех із виготовлення готової тютюнової продукції.

Після обробки ферментований і подрібнений тютюн збували в усіх регіонах країни.

Правоохоронці провели 13 обшуків, в ході яких вилучили 45 тонн листя та готового до реалізації тютюну, понад 75 тонн зібраних рослин, обладнання для виробництва, а також 252 тисяч грн готівкою. Крім того, виявили близько 70 га земель з незібраним врожаєм.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 25 млн грн.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Буковині правоохоронці ліквідували масштабну тіньову тютюнову фабрику. Під час обшуків вилучили дві промислові лінії, обладнання та десятки тонн сировини разом із сотнями тисяч пачок контрафактних сигарет на майже 20 млн гривень.