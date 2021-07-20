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20 липня 2021, 11:50 375

Мер Тернополя просить СБУ перевірити законність виступів росіян на фестивалі "Файне місто"

20 липня 2021, 11:50 375
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Тернопільська міськрада та мер міста Сергій Надал просять СБУ перевірити законність перебування російських гуртів, які беруть участь у музичному фестивалі "Файне місто".

Про це пише Regionews з посиланням на сайт міськради

"Міська рада направила лист-звернення до організаторів фестивалю щодо неможливості участі гуртів з Росії та надіслала відповідний лист до Служби безпеки України та Національної поліції України в Тернопільській області, у якому просить здійснити належну перевірку запрошених гуртів на предмет легітимності їх в’їзду та перебування в Україні", - зазначають в її прес-службі

Міський голова Тернополя Сергій Надал також звернувся до організаторів фестивалю зі словами про неможливість участі груп з Росії.

Раніше в місцевій організації "Правого сектора" звернули увагу на те, що на фестивалі "Файне місто" виступлять чотири групи з країни-окупанта. Там зауважили, що одна з груп проводила концерт в окупованому Криму.

За даними організаторів, цього року на фестивалі "Файне місто". заплановані виступи гуртів з Росії Louna, Anacondaz, "Порнофільми" і Wildways.

Росія СБУ Тернопіль Надал Сергій фестиваль

 
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