Мэр Тернополя просит СБУ проверить законность выступлений россиян на фестивале "Файне місто"

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Тернопольский горсовет и мэр города Сергей Надал просят СБУ проверить законность пребывания российских групп, которые принимают участие в музыкальном фестивале "Файне місто".

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт горсовета

"Городской совет направил письмо-обращение к организаторам фестиваля о невозможности участия групп из России и направила соответствующее письмо в Службу безопасности Украины и Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в котором просит провести надлежащую проверку приглашенных групп на предмет легитимности их въезда и пребывания в Украине", - отмечают в ее пресс-службе.

Городской голова Тернополя Сергей Надал обратился к организаторам фестиваля со словами о невозможности участия групп из России.

Ранее в местной организации "Правого сектора" обратили внимание на то, что на фестивале "Файне місто" выступят четыре группы из страны-оккупанта. Там отметили, что одна из групп проводила концерт в оккупированном Крыму.

По данным организаторов, в этом году на фестивале "Файне місто". запланированы выступления групп из России Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways.