08:31  19 июля
В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев
13:59  20 июля
В Украине хотят отменить обязательный военный призыв
08:32  20 июля
Война на Донбассе: боевики трижды открывали огонь, у ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
20 июля 2021, 11:50 407

Мэр Тернополя просит СБУ проверить законность выступлений россиян на фестивале "Файне місто"

20 июля 2021, 11:50 407
Читайте також українською мовою
FB
Читайте також
українською мовою

Тернопольский горсовет и мэр города Сергей Надал просят СБУ проверить законность пребывания российских групп, которые принимают участие в музыкальном фестивале "Файне місто".

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт горсовета

"Городской совет направил письмо-обращение к организаторам фестиваля о невозможности участия групп из России и направила соответствующее письмо в Службу безопасности Украины и Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в котором просит провести надлежащую проверку приглашенных групп на предмет легитимности их въезда и пребывания в Украине", - отмечают в ее пресс-службе.

Городской голова Тернополя Сергей Надал обратился к организаторам фестиваля со словами о невозможности участия групп из России.

Ранее в местной организации "Правого сектора" обратили внимание на то, что на фестивале "Файне місто" выступят четыре группы из страны-оккупанта. Там отметили, что одна из групп проводила концерт в оккупированном Крыму.

По данным организаторов, в этом году на фестивале "Файне місто". запланированы выступления групп из России Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways.

Россия СБУ Тернополь Надал Сергей фестиваль

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram