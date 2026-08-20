Фото: ДБР

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на ДБР та джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews.

У фокусі уваги слідства – викриття схем із "мертвими душами", незаконні виплати грошового забезпечення, використання військовослужбовців як безоплатної робочої сили та інші корупційні схеми.

У межах операції під кодовою назвою "Справедливість для бійців" заплановані понад 70 обшуків у військових частинах Київської, Чернігівської, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Івано-Франківської та Житомирської областей.

Очікується, що понад дві сотні фігурантів можуть отримати повідомлення про підозру вже найближчим часом.

У ДБР пообіцяли надати детальніші подробиці згодом.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР у межах 17 кримінальних проваджень провели 61 обшук у ТЦК по всій країні та повідомили про підозру 15 особам. Слідчі дії відбулися у Києві та низці областей. Операція отримала назву "Чесний призов".