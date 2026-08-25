Фото: ДБР

У межах спецоперації "Справедливість для бійців" працівники ДБР викрили на Одещині заступника командира батальйону, який організував незаконне нарахування бойових виплат підлеглим

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець оформлював військовослужбовцям фіктивні відрядження для виконання завдань на передовій, хоча насправді вони залишалися в Одесі. Попри це, бійці безпідставно отримали понад 700 тисяч гривень додаткової винагороди – так званої "Премії захисника". Частину з незаконно нарахованих коштів вони передавали заступнику комбата.

20 серпня посадовця затримали та повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 266 тисяч гривень.

Нагадаємо, 20 серпня працівники ДБР розпочали масштабну операцію "Справедливість для бійців". Її мета – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки.