На Одещині на трасі Lexus вилетів у кювет: травмований пасажир
ДТП сталася вранці 28 квітня на трасі сполученням Одеса – Рені, неподалік села Байрамча у Білгород-Дністровському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Одеситка за кермом кросовера Lexus не впоралася з керуванням, через що автомобіль вилетів у кювет.
Внаслідок ДТП постраждав 51-річний чоловік водійки. Його госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Сама 46-річна жінка не постраждала. Перевірка на алкотестері підтвердила, що вона була тверезою.
За даним фактом відкрито провадження Призначена низка експертиз для встановлення всіх обставин події.
Нагадаємо, 26 квітня приблизно о 23:20 на Миколаївщині легковик вилетів у кювет і перекинувся. Водій загинув, троє пасажирів травмовані.
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
29 квітня 2026, 08:57Україна без війни: нервова демократія проти російського "мавзолею"
29 квітня 2026, 08:36Сумщина під масованим вогнем: ворог поцілив у школу, суд та завод, є жертви
29 квітня 2026, 08:26Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК
29 квітня 2026, 08:21Сили ППО знешкодили 154 російські безпілотники: є влучання на 12 локаціях
29 квітня 2026, 08:14Фейкові "побачення" і шантаж: у Сумах викрили кол-центр, що обманював підлітків і військових
29 квітня 2026, 08:03Ворожа атака на Ізмаїл: пошкоджена районна лікарня, є постраждалі
29 квітня 2026, 07:58На Дніпропетровщині дрони РФ атакували рятувальників: пошкоджено техніку
29 квітня 2026, 07:56На Херсонщині через російські удари отримали поранення 7 людей
29 квітня 2026, 07:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі блоги »