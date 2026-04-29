ДТП сталася вранці 28 квітня на трасі сполученням Одеса – Рені, неподалік села Байрамча у Білгород-Дністровському районі

Одеситка за кермом кросовера Lexus не впоралася з керуванням, через що автомобіль вилетів у кювет.

Внаслідок ДТП постраждав 51-річний чоловік водійки. Його госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Сама 46-річна жінка не постраждала. Перевірка на алкотестері підтвердила, що вона була тверезою.

За даним фактом відкрито провадження Призначена низка експертиз для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, 26 квітня приблизно о 23:20 на Миколаївщині легковик вилетів у кювет і перекинувся. Водій загинув, троє пасажирів травмовані.