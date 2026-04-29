Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Шосткинській міській громаді через ворожу атаку дістав травми 70-річний чоловік.

У Конотопській міській громаді поранення отримали пʼятеро чоловіків 60, 55, 52, 57 та 48 років. Пошкоджено приватний будинок, гараж, будівлю суду, завод, магазин, автомобілі.

Також під ворожим вогнем були Сумська, Глухівська, Білопільська міські, Березівська, Свеська, Буринська, Дубовʼязівська, Новослобідська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, магазин, школа, гуртожиток, приміщення автошколи, сільської ради, залізничні обʼєкти, ангари.

Крім того, сьогодні вночі у Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА загинула 65-річна жінка, постраждали 67-річний чоловік та 71-річна жінка.

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Шостки та громади ударними безпілотниками і ракетою. Ворог прицільно вдарив по житлових будинках.