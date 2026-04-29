29 квітня 2026, 08:26

Сумщина під масованим вогнем: ворог поцілив у школу, суд та завод, є жертви

29 квітня 2026, 08:26
Фото: поліція
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 43 населені пункти Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Шосткинській міській громаді через ворожу атаку дістав травми 70-річний чоловік.

У Конотопській міській громаді поранення отримали пʼятеро чоловіків 60, 55, 52, 57 та 48 років. Пошкоджено приватний будинок, гараж, будівлю суду, завод, магазин, автомобілі.

Також під ворожим вогнем були Сумська, Глухівська, Білопільська міські, Березівська, Свеська, Буринська, Дубовʼязівська, Новослобідська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, магазин, школа, гуртожиток, приміщення автошколи, сільської ради, залізничні обʼєкти, ангари.

Крім того, сьогодні вночі у Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА загинула 65-річна жінка, постраждали 67-річний чоловік та 71-річна жінка.

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Шостки та громади ударними безпілотниками і ракетою. Ворог прицільно вдарив по житлових будинках.

Сумська область війна обстріли наслідки пошкодження загиблі постраждалі
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
